Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt

Schwelm (ots)

Am Sonntag meldete ein Passant, gegen 20:30 Uhr, mehrere Personen, die an der Grundschule am Ländchenweg Graffitis an die Wände sprühen. Die eintreffenden Beamten konnten zwei Männer 29/28 noch am Tatort feststellen. In den mitgeführten Taschen konnten Sprühdosen und Eddings gefunden werden, die auch zu den bereits gesprühten Graffitis passten. Die aufgefundenen Sachen wurden sichergestellt. Gegen den Wuppertaler und den Schwelmer wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell