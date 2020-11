Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldkassetten gestohlen

Obernkirchen/VehlenObernkirchen/Vehlen (ots)

(ma)

Am Montag wollte der Betreiber von Selbstbedienungsständen für Tannengrün in Obernkirchen an der Rintelner Straße und in Vehlen an der Bückeburger Straße die Wochenendeinnahmen abholen, die man als Selbstbedienungskunde beim Kauf des Grüns in mit Stahlseil und Schloss gesicherte Geldkassetten einwerfen sollte.

Die roten Geldkassetten waren an beiden Verkaufsstände gewaltsam von den Sicherungen entfernt und gestohlen worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell