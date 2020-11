Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hauswände beschmiert

BückeburgBückeburg (ots)

(ma)

In der Bückeburger Kernstadt stellten Hausbesitzer an der Trompeter -und überwiegend der Neuen Straße am vergangenen Sonntag bzw. Montag fest, dass an neun Hausfassaden bläuliche Einfärbungen vorhanden sind.

Vermutlich wurde an die Hauswände Tinte geschmiert oder gespritzt.

Die Polizei hat in allen Fällen Strafanträge der Geschädigten eingeholt und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

