POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Maßregelvollzug Bad Rehburg

Rehburg-LoccumRehburg-Loccum (ots)

Bad Rehburg (ZIE)

Am 03. November 2020 zwischen 06.45h und 14.15h ereignete sich am Maßregelvollzugszentrum in Bad Rehburg, Friedrich-Stolberg-Allee, eine Verkehrsunfallflucht. Eine 60jährige Loccumerin hatte im genannten Zeitraum ihren Pkw an der Zuwegung zur Gärtnerei/Wäscherei der Einrichtung geparkt. Bei Rückkehr zu ihrem Auto stellte sie im weiteren Verlauf fest, daß durch unbekannten Verursacher an der Heckklappe ein Schaden verursacht wurde. Dies dürfte beim Einfahren in die genannte Zuwegung geschehen sein.

Es entstand ein Schaden am Pkw der Loccumerin in Höhe von etwa 3000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

