Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw angefahren und geflüchtet

Bad HersfeldBad Hersfeld (ots)

Ein in einer Hofeinfahrt der Straße Am Hopfengarten stehender Pkw wurde am 19.11.2020 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr beschädigt. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Wenden gegen diesen Pkw und verursachte daran einen Schaden von 1000,- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621-9320 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

