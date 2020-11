POL-OH: Fahrzeug explodiert

Polizeipräsidium Osthessen

Am Samstagmorgen (04:15 Uhr) kam es in Fulda, Joosstr., zu einer Explosion / (Gas)Verpuffung eines abgestellten Pkw. Der 41jährige Fahrzeughalter befand sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug und erlitt schwere Verletzungen /Verbrennungen und wurde zwischenzeitlich in eine Spezialklinik nach Offenbach verlegt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kriminalpolizei aus Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen.

