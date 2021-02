Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall auf Supermarkt-Angestellten in Lünen-Brambauer

Dortmund (ots)

Mit einem Schlag gegen den Kopf brachte ein unbekannter Täter am Samstag (30.1.2021) in Lünen-Brambauer einen 19-jährigen Supermarkt-Angestellten zu Fall. Dabei erbeutete der Räuber einen Stoffbeutel mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 19-Jährige und ein 24-jähriger weiterer Mitarbeiter verließen den Supermarkt gegen 8.25 Uhr durch den Haupteingang. Beide gingen über einen Parkplatz in Richtung Mengeder Straße.

In unmittelbarer Nähe eines Altkleidercontainers griff der Unbekannte den Mitarbeiter an. Er konnte ihm einen schwarzen Stoffbeutel entreißen und rannte davon. Er flüchtete zu Fuß über die Mengeder Straße und lief dann in die Lorenzstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht auf die Spur des Täters. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Samstagmorgen im Bereich des Supermarktes an der Mengeder Straße und auf der Lorenzstraße eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Die Ermittlungen zu diesen Fall dauern an. Voraussichtlich am Dienstag (2.2.2021) veröffentlichte die Polizei eine Täterbeschreibung.

Der 19-jährige Angestellte erlitt bei dem Überfall Verletzungen. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

