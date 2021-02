Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub an der Altenderner Straße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0112

Nach einem Raub an der Altenderner Straße am Freitagmorgen (29. Januar) sucht die Polizei Zeugen. Seinen ersten Angaben zufolge wurde einem 51-jährigen Dortmunder dabei ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen.

In seiner ersten Aussage gab der Mann an, das Bargeld gegen 9.45 Uhr an einem Geldautomat der dortigen Sparkasse abgeholt zu haben. Er sei dann die Altenderner Straße einige Meter in Richtung Westen entlang gegangen, als er auf einen geparkten schwarzen VW Bulli aufmerksam wurde. In diesen VW Bulli sollen ihn plötzlich zwei Männer gezogen haben. Das mit drei Männern besetzte Fahrzeug, so der Dortmunder, habe sodann auf der Altenderner Straße gewendet und sei mit ihm ein Stück in Richtung Westen gefahren. Einer der Männer habe ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert, ihm das Bargeld auszuhändigen. Dies tat der 51-Jährige.

Nach kurzer Strecke - möglicherweise im Bereich Oberbeckerstraße - sollen die Männer den Dortmunder wieder aus dem Auto aussteigen lassen haben. Er verständigte anschließend die Polizei.

Diese fragt nun: Haben Sie zur Tatzeit an der Altenderner Straße ein derartiges Fahrzeug gesehen? Können Sie Angaben zu dem Vorfall, zum Kennzeichen und/oder zu den Insassen machen? Denn melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

