Polizei Dortmund

POL-DO: Schnelle Festnahmen nach zwei Raubstraftaten in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0111

Nach einem versuchten und einem vollendeten Raubüberfall am Freitag (29.1.2021) in Dortmund-Hörde konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die 16 und 18 Jahre alten Brüder stehen unter dem Verdacht, gegen 20.50 Uhr mit einem derzeit unbekannten Komplizen auf einem Schulhof an der Seekante in Hörde zwei 14-jährige Jugendliche mit einem Messer und mit einem Teleskopschlagstock bedroht zu haben. Sie forderten Smartphones und Geldbörsen, erbeuteten aber nichts - die beiden 14-Jährigen konnten weglaufen und die Polizei verständigen.

Während mehrere Streifenteams nach den Tatverdächtigen fahndeten, ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein: Demnach schlug einer von drei Jugendlichen an der Strohnstraße auf einen 15-Jährigen ein und nahm ihm ein Smartphone, eine Musikbox und eine Mütze ab.

Wenige Minuten später erkannte die Polizei an der Voßkuhle zwei der drei Tatverdächtigen. Die Personenbeschreibungen stimmten mit ihnen überein. Sie führten die Beute und einen Teleskopschlagstock mit sich und stehen unter dem dringenden Verdacht, für die Taten an der Seekante und an der Strohnstraße verantwortlich zu sein. Sie wurden ins Polizeigewahrsam eingeliefert und dort nach Abschluss der ersten Ermittlungen wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Dortmund. Dabei geht es um schweren Raub und den versuchten Raub.

