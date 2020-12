Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Polizisten haben drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und Blutproben angeordnet.

In Rösrath ist gestern (17.12., 18:25 Uhr) bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein 47-Jähriger mit seinem Gespann (DaimlerChrysler mit Kfz-Anhänger) aufgefallen. Die Polizisten stoppten ihn auf der Ostwald-von-Nell-Breuning-Straße. Während der Fahrer Fahrzeug- und Führerschein vorlegte, bemerkten die Beamten, dass der Kölner unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

In Bergisch Gladbach fiel gestern Morgen gegen 08:50 Uhr ein 31-jähriger Paketzusteller auf. Der Kölner befuhr mit einem Kastenwagen Renault die Hauptstraße, als die Beamten ihn stoppten. Er wies eindeutige Merkmale auf, die den Verdacht aufkommen ließen, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutprobe angeordnete werden musste.

Am Abend (17.12., 22:00 Uhr) stoppten Polizisten dann noch den 29-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der wegen des fehlenden Versicherungskennzeichens auffiel. Der Leverkusener konnte dies aber vorweisen, hatte es nur nicht am Fahrzeug angebracht. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass auch er unter Drogeneinfluss stand. Da er spontan in eine Blutentnahme einwilligte, wurde diese veranlasst.

In allen drei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Den Fahrern wurde untersagt, bis zum vollständigen Abbau der Drogen, Kraftfahrzeuge zu führen. Sie wurden nach der jeweiligen Blutabnahme wieder entlassen. (gb)

