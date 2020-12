Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher klingelten an der Haustür

LeichlingenLeichlingen (ots)

Durch das Leuchten der Taschenlampe sind Einbrecher beim Hausbewohner aufgefallen.

Der Bewohner eines Hauses in der Landrat-Trimborn-Straße hielt sich gestern (16.12.) am späten Nachmittag im Keller auf, wo auch zu dieser Zeit ein Fenster auf Kipp stand. Gegen 17:45 Uhr klingelte es zwei mal an der Haustür, doch der Geschädigte öffnete nicht. Kurz darauf hörte er ungewöhnliche Geräusche und nahm den Lichtschein von Taschenlampen wahr. Als er sich bemerkbar machte, verschwanden die Täter, die offensichtlich durch das auf Kipp stehende Kellerfenster eingedrungen waren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

