Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wieder wurde im Stadtgebiet (wir berichteten mehrfach) der Katalysator eines Autos gestohlen. Die Diebe sahen es auf einen VW Polo ab. Der Wagen parkte in der Leibnizstraße auf dem Betzenberg. Fachmännisch machten sich Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen und montierten den Katalysator ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 500 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise. Wem ist am Wochenende Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

