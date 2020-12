Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Dieb geortet

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein 35-jähriger Bielefelder wurde am Dienstag, 01.12.2020, an der Thielenstraße überführt, nachdem er am Vorabend einen Leih-E-Scooter gestohlen hatte.

Ein Mitarbeiter des Leihunternehmens meldete am Dienstag einen E-Scooter als gestohlen. Da der Hersteller die Geräte jedoch orten kann, erfuhr der Mitarbeiter schon bald den genauen Standort des Fahrzeugs. Die Ortung ergab, dass sich der E-Scooter in einer Wohnung an der Thielenstraße befand.

Gemeinsam mit dem Mitarbeiter begaben sich Polizeibeamte zu der Anschrift und klingelten an der Wohnungstür. Ein 35-jähriger Bielefelder öffnete ihnen und ließ sie eintreten. Hinter einem Schrank entdeckten die Beamten einen E-Scooter. Das Kennzeichen und die Identifikationsnummer stimmten mit den Unterlagen des Mitarbeiters überein und gehörten eindeutig zum Leihunternehmen. An der Lenkstange fehlten ein Abdeckung und das GPS-Modul.

Der 35-jährige Bielefelder wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.

