Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuberischer Diebstahl gescheitert- Jugendlicher Täter festgenommen

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Duo flüchtete am Montag, 30.11.2020, nach zwei Diebstahlversuchen an der Bahnhof- und an der Niedernstraße. Ladendetektive konnten bei der Suche der Parfümdiebe einen der Täter festhalten. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen 13:50 Uhr beobachtete eine Security-Mitarbeiterin in einer Parfümerie an der Bahnhofstraße einen jungen Mann, der Parfüm an sich nahm. Durch die Mitarbeiterin angesprochen, ließ der Angesprochene das Parfüm fallen und flüchtete in Begleitung eines zweiten Mannes.

Das Duo fiel um 14:10 Uhr in einer Parfümerie in der Niedernstraße erneut auf. Ein Ladendetektiv bemerkte, wie einer der Zwei Parfümpackungen und Duschgel aus dem Regal einsteckte. Als der Ladendetektiv den Dieb ansprach und festhielt, schlug der Zweite ihm auf den Rücken und der Detektiv ließ den Festgehaltenen los. Dem Duo gelang die Flucht aus dem Geschäft.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes machten sich anschließend auf die Suche nach den zwei Tatverdächtigen. An der Herforder Straße erkannten sie das Täter-Duo und griffen zu. Es gelang den Security-Mitarbeitern den 17-Jährigen festzuhalten, während seinem Begleiter die Flucht gelang. Der festgehaltene Räuber versuchte ein Klapp-Messer zu zücken, dass ihm einer der Sicherheitsmitarbeiter sofort aus der Hand schlug. Sie hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die Polizeibeamten fanden bei dem 17-Jährigen, der bereits als Dieb und Räuber bekannt ist, das gestohlene Parfüm und Duschgel im Wert von circa 342 Euro. Kriminalbeamte führten den wohnungslosen Jugendlichen am Dienstag, 01.12.2020, dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

