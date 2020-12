Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweimal in Supermarkt eingebrochen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Bültmannshof - Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Einbrecher bis Montag, 30.11.2020, gleich zweimal in einen Supermarkt am Bültmannshof eingebrochen und mit ihrer Beute unerkannt entkommen.

Die erste Tat wurde am Samstag gegen 05:20 Uhr von einer Zeugin entdeckt. Sie erkannte, dass eine Glasscheibe des Supermarkts großflächig zerstört war. Der Marktleiter konkretisierte bei der Anzeigenaufnahme, dass der Einbruch zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Samstagmorgen stattgefunden habe. Der oder die Einbrecher hatten es auf Tabakwaren abgesehen und räumten ein Regal im Kassenbereich aus.

Die Tatzeit des zweiten Einbruchs lag zwischen Samstag, gegen 20:00 Uhr, und Montag, gegen 05:15 Uhr. Der oder die Täter zerstörten eine Glasscheibe, die die erste Einbruchstelle abdeckte. In dem Markt interessierten sie sich wiederum für Tabakwaren und verschwanden damit unerkannt. Die Zeugin, die bereits den ersten Einbruch entdeckt hatte, fand am frühen Montagmorgen die beschädigte Glasscheibe.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt, wer hat am vergangenen Wochenende zur Nachtzeit im Bereich des kleinen Einkaufszentrums Bültmannshof etwas Auffälliges bemerkt? Wer hat Geräusche wahrgenommen oder verdächtige Personen beobachtet?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

