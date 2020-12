Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneute Diebstähle aus BMW

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 01.12.2020, meldete ein Bielefelder, dass sich unbekannte Täter Zugang zu seinem PKW verschafft hatten und mit ihrem Diebesgut entkommen konnten. Ein ähnlicher Einbruchsdiebstahl hatte sich am Sonntag, 29.11.2020, ereignet.

Dienstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, erstattete ein Bielefelder eine Anzeige, da Unbekannte seinen PKW, einen BMW 640d, aufgebrochen hatten. Ausgebaut und entwendete wurden sowohl Lenkrad, als auch das Entertainment- & Navigationssystem.

Die Täter hatten eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen, welches in der Straße Am Lenkwerk in einer Parkbucht geparkt stand. Der Tatzeitraum kann auf Montag, 30.11.2020, 20:00 Uhr, und Dienstag, 01.12.2020, 09:15 Uhr, eingegrenzt werden.

Des Weiteren meldete ein 63-jähriger Bielefelder am Sonntagvormittag, gegen 10:30 Uhr, einen Diebstahl aus einem BMW 320d, der in der Bernhard-Kramer-Straße abgestellt war. Während eines Spaziergangs war dem Mann eine eingeschlagene Scheibe am Fahrzeug aufgefallen.

Aus dem PKW, der einem 32-jährigen Bielefelder gehört, wurden ebenfalls das Lenkrad und das fest eingebaute Multimediasystem entwendet. Die Tat wurde im Zeitraum von Samstag, 28.11.2020, 12:00 Uhr, und Sonntag, 29.11.2020, 09:39 Uhr, begangen.

Zeugen wenden sich mit Hinweise zu möglichen Tätern oder den Tatgeschehen bitte an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

