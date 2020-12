Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher klettert auf Balkon

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - In der Mühlenstraße sind Einbrecher am Dienstag, 01.12.2020, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Im Tagesverlauf erschienen ein oder mehrere Einbrecher an einem Wohnhaus an der Mühlenstraße - in Nähe der Einmündung Kleine Howe. Vom Garten an der Gebäuderückseite stiegen die unbekannten Täter über einen Balkon in die Wohnung im Hochparterre. Dazu hebelten sie die Balkontür gewaltsam auf. Sie durchwühlten mehrere Schränke in unterschiedlichen Zimmern und verschwanden schließlich. Nach Aussage der Bewohner entdeckten sie die durchsuchten Räume und die geöffnete Balkontür gegen 20:30 Uhr. Bisher soll nichts aus dem Haushalt gestohlen worden sein.

Die Polizei rät:

Wenn Ihre Fenster über keinen besonderen Einbruchschutz verfügen, besteht die Möglichkeit der Nachrüstung von technischen Sperren. Zudem können zeitgesteuerte Innen- und Außenbeleuchtungen simulieren, dass Wohnungen oder Häuser bewohnt wirken.

Mehr Informationen zum Wohnungseinbruchschutz bietet die Polizei im Rahmen der Kampagne "Riegel-vor!" an:

https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell