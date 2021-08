Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien, Vandalismus und Unfallflucht

Aalen (ots)

Heubach: Farbschmierereien

Zeugen meldeten am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr mehrere Jugendliche, die sich an der Sporthalle der Schillerschule in der Adlerstraße aufhielten und den Eindruck erweckten, mit Farbdosen sprühen zu wollen. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit wurden sieben Jugendliche angetroffen. Zudem wurden zwei frisch aufgesprühte Motive festgestellt. Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Vandalismus

In der Nacht auf Donnerstag warfen Unbekannte acht Blumenkübel um, die im Remspark aufgestellt sind. Diese wurden samt Blumen zum Teil beschädigt. Der Schaden wird auf 5500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen parkte ein 26 Jahre alter Autofahrer in der Straße Höferlesbach rückwärts aus. Während er kurz anhielt fuhr ihm ein unbekannter Pedelec-Fahrer in die linke Fahrzeugseite. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Radler unerlaubt und hinterließ rund 10000 Euro Schaden. Der Flüchtige war etwa 27 Jahre alt, 187 cm groß, trug grün/türkis gefärbte Haare, gepiercte Lippen, dunkler Pulli, Jogginghosen und Rucksack. Das Pedelec war schwarz. Weitere Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell