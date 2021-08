Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit Vollsperrung der L1080

Aalen (ots)

Gschwend: Unfall mit Vollsperrung

Auf der L1080 ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall, der ein Vollsperrung der Landstraße zur Folge hatte. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Honda Civic die Strecke zwischen Mittelbronn und Frickenhofen. Im Bereich der langen Geraden geriet er aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem Omnibus seitlich versetzt frontal zusammenstieß. Der 54 Jahre alte Busfahrer leitete zwar noch ein Auseichmanöver ein, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Der Bus war neben dem Fahrer mit vier Fahrgästen besetzt, die allesamt unverletzt blieben. Der 22-Jährige wurde leichtverletzt, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die Bergung und die Vollsperrung dauern bis auf weiteres (Stand 16.20 Uhr) an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell