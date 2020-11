Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleiderdieb im Mehrfamilienhaus

Landau

Ein Kleiderdieb machte sich in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Straße in Landau zu schaffen. Hierzu gelangte der Dieb im Zeitraum zwischen dem 19.11.20, 22:00 Uhr bis 21.11.20, 19:00 Uhr, vermutlich durch eine offenstehende Tür, in das Gebäude, entfernte gewaltsam das Vorhängeschloss des Kellerraums und entwendete einen dort stehenden Koffer mit hochwertigen Kleidungsstücken. Eine Gesamtschadenshöhe liegt noch nicht vor.

