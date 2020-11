Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Bild-Infos

Download

MaikammerMaikammer (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 21.11.2020 gegen 16 Uhr auf der K32 zwischen Maikammer und Sankt Martin. Hiernach befuhr die 19-jährige Renault-Fahrerin genannte Straße in Fahrtrichtung Maikammer und wollte nach links in die Mühlstraße abbiegen. Hierbei übersah die Renault-Fahrerin die entgegenkommende 56-jährige Mini-Fahrerin, sodass es zum Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt 15.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K32 für circa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Es kam lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Renault-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell