Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

LandauLandau (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat am Freitagabend gegen 18:00 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Bereich der Arbotstraße in Landau. Dieser fuhr vermutlich aus Richtung Arzheim kommend in Richtung der Innenstadt und streifte beim Vorbeifahren ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

