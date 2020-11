Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in ein Einfamilienhaus

HochstadtHochstadt (ots)

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich "Im Obersteig" in Hochstadt. Während der Abwesenheit der Anwohner gelangten die bislang unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen eines verschlossenen Fensters in den Wohnbereich und entwendeten Bargeld. Die weitere Tatortaufnahme wurde durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter kilandau@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

