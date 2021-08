Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Tickdiebstahl

Aalen (ots)

Neresheim: Parkrempler

Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 63-Jährige am Donnerstagnachmittag verursachte, als sie kurz nach 17 Uhr beim Einparken ihres Ford-Transit einen in der Hauptstraße abgestellten Pkw Renault beschädigte.

Aalen-Wasseralfingen: Von der Kupplung abgerutscht

Gegen 12.45 Uhr am Donnerstagmittag parkte ein 85-Jähriger seinen Pkw Opel in der Wilhelmstraße aus. Hierbei rutschte er mit dem Fuß von der Kupplung, weshalb das Fahrzeug einen Satz nach vorne machte und gegen einen geparkten Pkw VW prallte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Verkehrsinsel geschoben. Der Senior blieb unverletzt; der von ihm verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Westhausen: Ausgetrickst

An der Fleischtheke eines Discounters in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße sprach ein Unbekannter am Donnerstagvormittag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr eine 70-Jährige an und verwickelte sie in ein Gespräch. Ein zweiter Mann entwendete während des Gespräches unbemerkt den Geldbeutel der Frau aus ihrer Stofftasche und packte stattdessen eine Packung Kekse hinein. Erst an der Kasse bemerkte die 70-Jährige den Diebstahl. Die Täter erbeuteten neben persönlichen Papieren der Frau auch das Bargeld. Die 70-Jährige konnte lediglich den Mann beschreiben, der sie angesprochen hat. Dieser ist ca. 40 Jahre alt, hat blonde kurze Haare und einen ausländischen Akzent. Weitere Hinweise bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Aalen: 3500 Euro Schaden

Nachdem er seinen Pkw Mercedes Benz am Donnerstagmittag gegen 12.40 Uhr in der Aalener Straße in Unterkochen abgestellt hatte, beschädigte ein 78-Jähriger beim Aussteigen mit seiner Fahrertüre einen neben ihm stehenden Pkw Fiat. Der Senior fuhr daraufhin rückwärts wieder aus der Parklücke, wobei er einen Audi A 6 beschädigte, der ebenfalls dort abgestellt war. Insgesamt verursachte der 78-Jährige einen Sachschaden von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15 Uhr einen Pkw BMW, der in dieser Zeit in der Leutzestraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

