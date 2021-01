Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

ReutlingenReutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Autofahrer gefährdet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen den Fahrer eines Volvo mit TÜ-Zulassung, der am Sonntagmittag in falscher Fahrtrichtung auf der B 28 Richtung Reutlingen gefahren sein soll. Ein entgegenkommender, 35-jähriger VW-Lenker entdeckte gegen 13.25 Uhr den zwischenzeitlich auf Höhe von Kusterdingen stehenden Wagen, bremste ab und betätigte den Warnblinker. Der Fahrer eines schwarzen Audi erkannte die Situation erst spät und konnte nur knapp einen Zusammenstoß mit dem Volvo verhindern. Dieser fuhr schließlich an der Anschlussstelle Kusterdingen von der Bundesstraße ab und machte sich aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten des Unbekannten geben können oder möglicherweise von diesem gefährdet wurden und insbesondere der Lenker des schwarzen Audi werden gebeten sich unter Telefon 07071/ 972-8660 zu melden. (rn)

