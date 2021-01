Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorfahrt missachtet; Schuppen in Brand geraten

ReutlingenReutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Zwei Fahrzeuge sind am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen erheblich beschädigt worden. Ein 33-Jähriger befuhr kurz vor sechs Uhr mit einem VW Polo die Straße Am Heilbrunnen von der B 28 herkommend. An der Kreuzung mit der Siemensstraße missachtete er die Vorfahrt einer 63 Jahre alten VW-Lenkerin, die mit ihrem Passat von der L 378a kommend unterwegs war. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen in die linke Seite des Polo, der dadurch über den Grünstreifen schleuderte und auf der Gegenfahrspur stehenblieb. Der Passat wurde ebenfalls auf den Grünstreifen abgewiesen und kollidierte mit einem Ampelmast. Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste kamen zur Reparatur der Ampel an die Unfallstelle. Weiterhin war die Feuerwehr zur Unterstützung angerückt. Die beiden Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Lichtzeichenanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht in Betrieb. (ms)

Balingen (ZAK): Schuppen in Brand geraten

Ein Schaden in Höhe von zirka 40.000 Euro ist beim Brand eines Schuppens am Montagvormittag in der Balinger Donaustraße entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren gegen 10.45 Uhr mehrere Mülltonnen und Gelbe Säcke in dem Schuppen in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand der an ein Einfamilienhaus angebaute Holzbau in Vollbrand und die Flammen hatten bereits auf das Wohngebäude übergegriffen. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand zu löschen. Drei Bewohnerinnen des Hauses im Alter zwischen 18 und 52 Jahren mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Balingen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

