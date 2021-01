Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Schwelbrand erfolgreich bekämpft

Zu einem Schwelbrand am Dach eines Gebäudes in Dapfen sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag ausgerückt. Gegen 14.45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Kaminbrand in der Lautertalstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung am Dach des Hauses fest. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte Dämmmaterial aufgrund der Hitzeentwicklung am Kamin zu glosten begonnen. Die Feuerwehren Gomadingen und Münsingen öffneten das Dach, löschten den Schwelbrand und entfernten das betroffene Material, so dass eine weitere Ausbreitung zügig verhindert werden konnte. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Einsatzmaßnahmen war die Lautertalstraße bis circa 17.50 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (sm)

Ostfildern-Nellingen (ES): Brand eines Stromverteilerkastens

Zum Brand eines Stromverteilerkastens im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Neuhauser Straße sind die Rettungskräfte am frühen Montagabend ausgerückt. Kurz vor 17.50 Uhr alarmierte eine Anruferin Feuerwehr und Polizei, nachdem sie aus einem Kellerfenster des Gebäudes Rauch wahrgenommen hatte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der Stromverteilerkasten aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Die Feuerwehr Ostfildern, die mit sieben Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen auf weiteres Inventar verhindern. Der Stromversorger nahm das gesamte Haus vom Stromnetz. Nachdem das Wohngebäude von der Feuerwehr gelüftet worden war, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Diese blieben jedoch zunächst stromlos bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Der entstandene Sachschaden, der sich auf den Kellerraum beschränkt, wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (sm)

Wendlingen (ES): Motorradfahrer übersehen

Schwere Verletzungen hat sich der 16-jährige Lenker eines Leichtkraftrads am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Heinrich-Otto-Straße zugezogen. Gegen 17.45 Uhr bog eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen von einem Grundstück aus nach links auf die Heinrich-Otto-Straße ein und übersah dabei den von links kommenden Biker. Der 16-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Zweirad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Heinrich-Otto-Straße bis zirka 18.40 Uhr gesperrt. (rn)

Tübingen (TÜ): Weißer VW Touran gesucht (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Mühlstraße, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt worden ist. Kurz vor 19 Uhr war der 24-Jährige mit seinem Mountainbike auf der abschüssigen Straße in Richtung Neckarbrücke unterwegs und bremste wegen eines rückwärts vom rechten Fahrbahnrand aus auf die Fahrbahn fahrenden VW Touran stark ab. Dabei blockierte offenbar das Vorderrad an seinem Fahrrad und der 24-Jährige stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Klinik. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw war es nicht gekommen. Die Lenkerin des VW mit TÜ-Kennzeichen war zwischenzeitlich, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, davongefahren. Zeugen die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrerin, bei der es sich um eine zwischen 40 und 55 Jahre alte Frau mit blonden, schulterlangen Haaren gehandelt haben soll, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen am Dienstagmorgen im Stadtteil Ebingen entstanden. Ein 32-Jähriger war um 7.20 Uhr mit einem BMW X2 in der Theodor-Groz-Straße unterwegs. Um in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einfahren zu können, verlangsamte der BMW-Lenker seine Geschwindigkeit. Eine nachfolgende, 63 Jahre alte VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Golf gegen den SUV. Das Auto der Unfallverursacherin prallte im Anschluss noch gegen einen geparkten Skoda. Der BMW und der VW waren danach so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen