Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Mehrere Zeugen beobachteten am Sonntag drei junge Männer. Diese betraten das Gelände einer Schule an der Sauerstraße. Kurze Zeit später, gegen 16.40 Uhr, löste die Alarmanlage der Schule aus. Die Zeugen sahen anschließend zwei der drei Personen vom Schulgelände laufen. Das Trio steht im Verdacht, durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude geklettert zu sein. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Von zwei Personen liegen Beschreibungen vor: Person 1: männlich etwa 16 bis 21 Jahre, circa 1,75 Meter, schlanke Statur, südländisches Aussehen, dunkle Haare, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Kappe, dunkle Jogginghose Person 2: männlich, etwa 16 bis 21 Jahre, circa 1,70 Meter, schlanke Statur, südländisches Aussehen, dunkle Haare, rot-schwarze Jacke, weiße Jogginghose mit grünen und roten Streifen, braun-schwarze Tasche mit goldenem Emblem der Marke Gucci Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

