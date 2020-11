Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasgeruch

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Samstag, den 14.11.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:44 Uhr zu einem Einsatz "Gasgeruch in einem Wohnhaus" in die Fuhrstraße alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hatten alle Bewohner das Haus verlassen .Nach Befragungen der Anwohner und nach ersten Messergebnissen , die durch die Feuerwehr im Wohnhaus durchgeführt wurden , stellte sich heraus, dass es sich vermutlich um eine Verrauchung im Kellerbereich handelte. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz in den Kellerbereich geschickt ,um diesen zu kontrollieren. Nach Erkundung durch den vorgehenden Trupp konnte ein Brandgeruch festgestellt werden, der durch Handwerkerarbeiten ausgelöst wurde. Die Feuerwehr Ennepetal, die mit der Hauptamtlichen Wache sowie mit dem Löschzug 1und mit insgesamt 15 Feuerwehrleuten vor Ort waren, brauchten nicht weiter tätig werden. Der angeforderte Energieversorger konnte ebenfalls keine Gefahrstoffe im Gebäude feststellen. Für die Zeit der Einsatzdauer wurde der Grundschutz für die Stadt Ennepetal durch die Löschgruppe Voerde sichergestellt . Der Einsatz endete um 18:53 Uhr.

