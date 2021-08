Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 14.08.2021, 11:15 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Einbruch in Gartenhäuser

Rudersberg - zu schnell gefahren und Unfall gebaut

Am Freitag gegen 15:36 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Mann mit seinem BMW bei Rudersberg die K1875. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Mann mit seinem Auto ins Schleudern und in der Folge nach links von der Straße ab. Neben der Straße überschlug sich der BMW zweimal und blieb dann auf dem Dach liegen. Die zwei Mitfahrer im Alter von 23 Jahren und der Fahrer des BMWs wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Weinstadt/Großheppach - Gartenhäuser aufgebrochen

Im Zeitraum von Montag bis Freitagabend gegen 19:15 Uhr haben bislang unbekannte Täter in Großheppach in einer Gartenkolonie mehrere Gartenhütten aufgebrochen und teilweise Gegenstände entwendet und Einrichtungen mutwillig zerstört. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Korb - Airbags ausgelöst

Am Freitag gegen 20:40 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem BMW die K1858 von Korb kommend und wollte nach links in Richtung Korber Höhe abbiegen. Hierbei kam er gegen den dortigen Bordstein, weshalb der Airbag der Beifahrerseiet auslöste und den 21 Jahre alten Beifahrer verletzte. An dem Auto entstand hierdurch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3500 Euro.

