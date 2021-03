Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) VW Touareg fängt Feuer 16.3.21, 7 Uhr

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein VW-Geländewagen hat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Dr.-Kurt-Steim-Straße gebrannt. Die Feuerwehr Sulgen rückte mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen sofort an und löschte das Fahrzeug. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt im Motorraum in Frage. Wie hoch der Schaden an dem acht Jahre alten Auto ist, steht noch nicht fest.

