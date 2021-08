Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kollision zwischen Radfahrern & Pedale verwechselt

Aalen (ots)

Berglen: Kollision zwischen Radfahrern

Mehrere Radfahrer fuhren am Sonntagmittag einen Verbindungsweg von Necklingsberg in Richtung Rettersburg entlang. Bergabwärts bremste eine 22-Jährige ihr Fahrrad ab, was der dahinterfahrende 45-Jährige zu spät bemerkte und auffuhr. Beim anschließenden Sturz zerbrach der Helm des Mannes und er zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 22-Jährige zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

Rudersberg: Pedale verwechselt

Ein 79 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Sonntagvormittag gegen 10:15 Uhr auf einem der Friedhofsparkplätze einparken, verwechselte hierbei allerdings das Gas- mit dem Bremspedal. Das Fahrzeug des Seniors beschleunigte stark, durchbrach den Zaun des Friedhofes und beschädigte noch zwei Grabsteine. Der Gesamtsachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

