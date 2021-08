Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 80-Jährige am Sonntagnachmittag verursachte. Gegen 16 Uhr fuhr sie mit ihrem Pkw VW auf dem Parkplatz Maria Eich zwischen Unterkochen und Ebnat rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei übersah sie den hinter ihr vorbeifahrenden Pkw Audi A 3 einer 85-Jährigen und streifte diesen. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Aufgefahren - 4000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 62-Jähriger seinen Pkw Mazda am Sonntagmittag kurz vor 13 Uhr in der Oberrombacher Straße anhalten. Ein 41-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer leicht verletzt

Am Samstagmittag gegen 14.15 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall, bei dem ein 72 Jahre alter Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Autofahrer fuhr in den Kreisverkehr in der Willy-Brandt-Straße/Bahnhofstraße ein, wobei er die Vorfahrt des bereits im Kreisel fahrenden Zweiradfahrers missachtete. Der 72-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Der Pkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise auf diesen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Gegen 4 Uhr am frühen Samstagmorgen fuhr ein bislang Unbekannter mit einem Pkw VW Tiguan in der Julius-Bausch-Straße gegen ein Verkehrszeichen, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Der Verursacher ließ den beschädigten Pkw am Straßenrand stehen und flüchtete. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer aufgenommen.

