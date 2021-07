Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim u. Teck/A8 - Zu schnell im Regen

Ins Schleudern geriet ein Autofahrer am Dienstag auf der A8.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr fuhr der 39-Jährige von Kirchheim in Richtung Aichelberg. Es regnete stark und der Fahrer Nissan fuhr zu schnell. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Rechts neben der Fahrbahn prallte der Nissan gegen eine Leitplanke. Am rechten Fahrbahnrand kam er dann zum Stehen. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Sein Nissan musste abgeschleppt werden. Ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstand am Nissan. Der Unfall verursachte einen etwa vier Kilometer langen Stau.

