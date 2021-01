Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Gartenlaube in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

StolbergStolberg (ots)

Das neue Jahr hatte gerade begonnen und schon waren die Kräfte der Feuerwehr Stolberg stark gefordert. Genau zur Jahreswende wurden die beiden Rettungswagen zu medizinischen Notfällen alarmiert.

Der erste Alarm für die Brandschützer ließ auch nicht lange auf sich warten. Um 1.03 Uhr schrillten die Alarmglocken. Vollbrand einer Gartenlaube - Feuer droht auf Einfamilienhaus überzugreifen.

Sofort machten sich der Löschzug der Feuerwache, die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte auf den Weg in die Danziger Straße. Beim Eintreffen bestätigte sich das Meldebild: Aus der an das Wohnhaus angebauten Gartenlaube schlugen meterhohe Flammen an der Hauswand hoch.

Zwei Trupps unter Atemschutz gingen mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Ein weiterer Trupp kontrollierte das Haus von innen. Für die Bewohner Glück im Unglück: Sie schliefen bereits und wurden von Nachbarn rechtzeitig geweckt.

Nach einer knappen halben Stunde waren die Flammen gelöscht. Die Laube samt deren Inhalt waren komplett verbrannt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Amt 37 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Pressestelle





Konrads

(Brandoberinspektor)



An der Kesselschmiede 10

52223 Stolberg (Rhld.)



Telefon: 02402 / 12751-37 70

Mobil: 0175 966 0 119

Fax: 02402 / 12751-109



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-stolberg.de

www.feuerwehr-stolberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell