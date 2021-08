Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gleitschirmflieger verletzt - Streitigkeiten in Wohnheim - Gartenhütte aufgebrochen - Radfahrer gestorben - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Streit in Asylunterkunft eskaliert

Am Sonntagnachmittag gegen 15:40 Uhr gerieten zwei Bewohner der Asylunterkunft in der Straße Innerer Weidach zunächst verbal in Streit. Im Verlaufe des Streits kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen, bei denen auch ein Besenstiel zum Einsatz kam und ein Bierkrug geworfen wurde. Letztlich wurden beide Männer nur leicht verletzt, das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Korb: Gleitschirmflieger abgestürzt

Am Sonntagmittag ereignete sich auf einem Feldweg zwischen Korb und Kleinheppach ein Luftunfall, bei dem ein 44-jähriger Gleitschirmflieger verletzt wurde. Der Mann wollte gegen 12:45 Uhr zur Landung ansetzen, erhielt dann unerwartet Auftrieb und verfing sich in einer dortigen Straßenlaterne. Anschließend stürzte er aus etwa zwei Metern Höhe auf den geteerten Weg. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 14 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein Toyota Yaris, der auf einem Parkplatz in der Jesistraße geparkt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser hinterließ am Toyota Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstdt-Großheppach: Gartenhütte aufgebrochen

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag brachen bisher unbekannte Diebe eine Gartenhütte in der Verlängerung der Pfahlbühlstraße auf und entwendeten mehrere Flaschen Bier. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rudersberg: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 13 Uhr die Wieslaufstraße. Als vor ihm eine VW-Lenkerin verkehrsbedingt anhielt, bemerkte der Zweiradfahrer die Gefahrenlage zu spät und fuhr auf Grund zu geringen Abstands auf den Pkw auf. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht.

Welzheim: Unfallflucht

Auf einem Gaststättenparkplatz in der Gschwender Straße ereignete sich am Sonntag zwischen 12.15 Uhr und 14.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen dort stehenden Pkw BWM und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht übernommen und bittet nun unter Tel. 07181/2040 um Zeugenhinweise.

Allmersbach im Tal: Radfahrer verstorben

Ein Radfahrer wurde am Sonntagmittag gegen 12 Uhr auf einem Feldweg beim Gewannn Oberer Hohenederich von Passanten in einer Wiese bewusstlos gefunden. Den Erkenntnissen zufolge war er an einer dortigen Steigung zusammengebrochen. Der 53-jährige Mann wurde anschließend notärztlich versorgt, verstarb jedoch später auf dem Weg in die Klinik. Ursächlich für den Tod dürften internistische Probleme gewesen sein. Es liegen keine Hinweise auf einen Unfall bzw. einer Beteiligung Dritter vor.

