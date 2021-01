Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ermittlungen nach Schuppenbrand +++

OldenburgOldenburg (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstag zum Brand eines Schuppens an der Hans-Fleischer-Straße ausgerückt. Als die Beamten um 10.20 Uhr am Einsatzort eintrafen, stand der Unterstand für mehrere Mülltonnen bereits lichterloh in Flammen.

Während der Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr Oldenburg hat die Polizei die Hans-Fleischer-Straße abgesperrt. Der hölzerne Schuppen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Flammen griffen auf einen neben dem Schuppen abgestellten Audi A6 über; an dem Fahrzeug entstand ebenfalls Totalschaden. Auch ein in der Nähe geparkter Mazda wurde durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit dem Zentralen Kriminaldienst in Verbindung zu setzen. (24643)

