Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Vollsperrung A29

Folgeunfall+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Vollsperrung A29 / Folgeunfall+++ Am 6.01.2021 gegen 17:30h befährt eine 24jährige Fahrzeugführerin aus Wilhelmshaven mit ihrem Ford Fiesta die A29 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen der AS Sande und dem Kreuz Wilhelmshaven kommt sie auf winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab und prallt in die Mittelschutzplanke. Am Pkw entsteht Totalschaden, die Fahrzeugführerin wird durch den Aufprall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird zur Zeit auf 4000,-EUR geschätzt. 202100022292

Auf Grund des entstehenden Rückstaus muss ein 52jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst seinen Pkw Ford Focus abbremsen. Dieses wird durch den hinter ihm fahrenden 37jährigen Fahrer eines Kleintransporters aus Wiesmoor zu spät erkannt. Es kommt zum Auffahrunfall. Beide Beteiligte bleiben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Der Gesamtschaden wird zur Zeit auf 16.000,-EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Varel wurde die A29 bis ca. 20:30h in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. 202100022284

