Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Herrenloses Fahrrad löst Sucheinsatz aus

Aalen (ots)

Satteldorf: Herrenloses Fahrrad löst Sucheinsatz aus

Kurz nach 9:00 Uhr meldete ein Anrufer, dass er vor einem Betriebsgelände in er Stengelbergstraße ein herrenloses Fahrrad vorgefunden hätte. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass sich der Besitzer oder die Besitzerin in einer hilflosen Lage befindet, wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Auch Kräfte des Rettungsdienstes und des DLRG waren im Einsatz. Nachdem ein Steinbruch, sowie ein nahegelegenes Flussbett abgesucht worden waren, und keine Person in hilfloser Lage aufgefunden wurde, konnte eine bestehende Notsituation ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell