Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mitten auf der Straße - Betrunkener schläft im Auto ein

Duisburg (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch (14. Juli) mitten auf der Straße seinen Rausch ausgeschlafen - hinter dem Steuer. Ein Zeuge (74) entdeckte ihn gegen 12 Uhr an der Einmündung Königgrätzer Straße/Düsseldorfer Straße und rief die Polizei. Der 38-Jährige stand mit laufendem Motor vor der Ampel, saß nach vorne gebeugt auf seinem Sitz und verschlief mehrere Grünphasen. Auf seinem Schoß lag eine Flasche Schnaps. Die Beamten weckten den Mann, holten ihn aus seinem Mercedes und schoben das Auto von der Straße. Die Einsatzkräfte brachten den Betrunkenen zur Wache. Dort schlief er während des Wartens auf den Arzt erneut ein. Nachdem dem Verkehrssünder eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde, ging es für ihn zur Ausnüchterung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell