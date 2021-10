Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall verursacht

Rinteln - OT Westendorf (ots)

(swe). Am Donnerstag, 21. Oktober, wird eine Rintelner Funkstreifenbesatzung zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Stolzenegge in Westendorf gerufen. Dort war ein alleinbeteiligter Pkw Opel von der Fahrbahn abgekommen und die drei Insassen verletzten sich leicht. Der Pkw liegt im Straßengraben auf der linken Fahrzeugseite und die Personen befinden sich bereits außerhalb des Fahrzeugs beim Eintreffen der Polizei. Der Fahrzeugführer, ein 20-jähriger Mann aus Rinteln, steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis wird beschlagnahmt. Die beiden weiteren Insassen des Pkw, zwei 18- und 19-jährige Männer aus Rinteln, werden leicht durch den Unfall verletzt. Der Fahrzeugführer gibt als Unfallursache an, dass er sich verschaltet habe und dadurch kurz abgelenkt gewesen sei. Dadurch sei er von der Fahrbahn abgekommen. Die polizeiliche Unfallaufnahme ergibt eher den Verdacht, dass die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen nicht angepasst war. Das Fahrzeug, ein Opel Astra, ist nicht mehr fahrbereit, muss abgeschleppt werden und ist vermutlich totalbeschädigt.

