POL-NI: Gleich zwei Mal am Fahrzeug Reifen zerstochen

Rinteln (ots)

(swe). Zeugen werden von der Polizei Rinteln gesucht für zwei Sachbeschädigungen an Pkw im Wilhelm-Busch-Weg. Dort parkte ein 30-jähriger Rintelner seinen Pkw VW Golf am Straßenrand und sowohl am Freitag, 15.10., als auch am Mittwoch, 20.10., wurden zur Nachtzeit je ein Reifen zerstochen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450.

