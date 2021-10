Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Betrugsversuch über Messenger-Dienst

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 20.10.2021, kam es in Nienburg zu einem Betrugsversuch, bei dem bisher unbekannte Täter mithilfe der App WhatsApp an Geld gelangen wollten.

Eine 74-jährige Frau aus Nienburg hatte gegen 18:00 Uhr über den Messenger eine Mitteilung bekommen, in der ihre Tochter sie über den Defekt ihres Smartphones und ihre neue Telefonnummer informierte. Die Nienburgerin hielt die Nachricht im ersten Moment für wahrheitsgemäß und antwortete darauf.

Als die angebliche Tochter sie dann im weiteren Verlauf des Chats um einen Gefallen, in Form von Überweisungen bat, wurde die Seniorin misstrauisch. Sie ging richtigerweise nicht weiter darauf ein und entschloss sich ihre Tochter unter der ursprünglichen Telefonnummer anzurufen. Durch dieses Telefonat stellte sich heraus, dass es sich bei dem Absender nicht um die Tochter der Rentnerin gehandelt hatte, sondern um einen Betrüger. Die Frau erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Nienburg.

Diese rät, dass wenn Sie ebenfalls Nachrichten über einen Messenger erhalten haben, an dessen Ihnen Echtheit Zweifel bestehen, dann gehen Sie nicht weiter darauf ein und kontaktieren Sie ihre Angehörigen unter der Ihnen ursprünglich bekannten Telefonnummer. Außerdem sollten Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle über den Sachverhalt informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell