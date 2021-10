Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen - Die Polizei sucht Zeugen

Meerbusch; Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag (07.10.) kam es zu einem Einbruch an der Bachstraße in Meerbusch - Strümp. In der Zeit von 19:30 bis 22:00 Uhr gelangten die unbekannten Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Auch an der Borrenstraße in Korschenbroich waren am Donnerstag (07.10.) Wohnungseinbrecher unterwegs. In der Zeit von 07:45 bis 23:30 Uhr verschafften sie sich ebenfalls über die Terrassentür Zutritt zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und durchwühlten sämtliche Räume. Entsprechende Spuren zeugten von ihrem kriminellen Tun. Erkenntnisse über Diebesgut liegen hier noch nicht vor.

Zeugen, die am Donnerstag an der Bachstraße in Meerbusch und an der Borrenstraße in Korschenbroich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 gebeten (02131 300-0).

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher aktiv. Machen Sie Tätern das Leben schwer! Lassen Sie sich vom Team der polizeilichen Kriminalprävention beraten (Rufnummern 02131 300-0).

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell