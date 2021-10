Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Firma

Hoya (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag Abend und Montag morgen, drangen unbekannte Täter in eine Firma für Büromöbel am Hasseler Steinweg in Hoya ein. Aus dem Gebäudekomplex wurde gewaltsam ein Tresor samt Inhalt von einer Wand entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu dem oder den Täter/n nimmt die Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell