POL-GF: Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am Dienstag, den 07.09.2021 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Passat die Straße Am Ziegelberg und musste an der Einmündung zur Celler Straße verkehrsbedingt warten. Beim Losfahren übersah er dann eine von rechts kommende Radfahrerin, welche auf dem Geh-/Radweg fuhr. Es kam Zusammenstoß woraufhin die Radfahrerin stürzte. Das junge Mädchen fotografierte noch das Kennzeichen und den Personalausweis des Unfallverursachers, teilte diesem jedoch nicht ihre Personalien mit, und machte sich auf den Weg zur Schule. Der 37-Jährige meldete sich im Anschluss besorgt bei der Polizei.

Die Polizei Gifhorn sucht nun die Fahrradfahrerin, die sich ggf. Verletzungen zugezogen hat.

Bei der Fahrradfahrerin handelte es sich augenscheinlich um ein 12-13 Jahre altes Mädchen mit schlanker Figur, schwarzen schulterlangen Haaren und Brille.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn unter 05371 980 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell