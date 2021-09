Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Gifhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.

Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Golf den Wilscher Weg in Richtung B188. Beim Auffahren auf die Bundesstraße in Richtung Wolfsburg übersah der Golf-Fahrer einen 37-Jährigen welcher die B188 mit seinem Motorrad aus Gifhorn kommend in Richtung Hannover befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen wobei sich der 37-Jährige schwere Verletzungen zuzog und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B188 in Fahrtrichtung Wolfsburg für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell