Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung zum Nachteil eines 83-Jährigen

Gifhorn (ots)

Am Donnerstag, den 02.09.2021, gegen 11:10 Uhr sprach ein 83-Jähriger einen Fahrradfahrer an, welcher auf dem Gehweg der Herzog-Ernst-August-Straße, Höhe der Hausnummer 36, in 38518 Gifhorn, die falsche Seite befuhr.

Auf sein Fehlverhalten angesprochen, reagierte der Fahrradfahrer aggressiv und schlug in das Gesicht des 83-Jährigen. Durch den Schlag fiel der Rentner zu Boden woraufhin der Fahrradfahrer auf diesen eintrat.

Durch das Einschreiten einer Zeugin ließ der Fahrradfahrer von seiner Tathandlung ab und entfernte sich in Fahrtrichtung Norden/Limbergstraße.

Der 83-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei Gifhorn sucht nun Zeugen die weiteren Angaben und Hinweise zum Fahrradfahrer geben können.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - schlanke Figur - ca. 30-40 Jahre alt - kurze braune Haare - zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen Oberteil/einer dunklen Jacke bekleidet

Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 890 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell