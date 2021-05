Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeuge passte auf - Autofahrer mit 2,91 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

09.05.2021, 21.30 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr mit, dass der Fahrer eines silbernen VW Golfs alkoholisiert sein Fahrzeug führen würde. Die Polizei ging dem Hinweis nach und konnte wenig später, gegen 21.45 Uhr das Fahrzeug auf der Braunschweiger Straße fahrend antreffen. Die Beamten lenkten den Wagen auf ein Tankstellengelände, wo sie den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 53 Jahre alten Kraftfahrzeugführer aus Wolfsburg nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes war und boten diesem einen Atemalkoholtest an. Dieser erbrachte stattlich 2,91 Promille.

Daraufhin wurden dem Mann auf der hiesigen Dienststelle durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

