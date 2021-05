Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnmobil entwendet - 38.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schulenburgallee

07.05.2021, 15.20 Uhr - 08.05.2021, 08.20 Uhr

Ein weißes Wohnmobil der Marke Citroen Capron Sunlight verschwand zwischen Freitagnachmittag 15.20 Uhr und Samstagmorgen 08.20 Uhr aus der Schulenburgallee.

Das Fahrzeug stand im Bereich zwischen der Werderstraße und der Straße Zum Fuhrenkamp ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand. Der Schaden der durch den Diebstahl entstand dürfte sich auf etwa 38.000 Euro belaufen. Auffällig an dem Wohnmobil ist ein auf der rechten Fahrzeugseite angebrachte Markise, sowie eine Fahrradhalterung an der Rückseite des Fahrzeugs.

Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zum Verschwinden des Wohnmobils geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell